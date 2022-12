Jürgen Fluhr von der Indienhilfe Deutschland nimmt symbolisch die Spendengelder der Grundschule Pye von den Lehrerinnen Kirsten Kossenjans und Heidemarianne Henß (von links) entgegen. Foto: Joachim Dierks up-down up-down Für wenig Geld Leben retten Osnabrücker Grundschüler aus Pye helfen Slumkindern in Indien Von Joachim Dierks | 27.12.2022, 15:49 Uhr

Was kann man für 20 Euro in Deutschland für ein Kind besorgen? Vielleicht eine Barbie-Puppe oder ein kleines Lego-Starter-Set. Und in Indien? Dort kann man damit einen Monat lang gleich vier Kindern Reis-Rationen kaufen, die ihr Überleben sichern.