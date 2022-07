Das 22-jährige Opfer wollte sich allem Anschein nach diesen Strukturen entziehen. Der Auslöser: Laut ihrer Nichte hatte die Mutter einen verheirateten Mann kennengelernt und sich in ihn verliebt. Gleichzeitig hatte sie aber einen Ehemann in der Türkei, der gestern auf der Anklagebank saß. Ihr Cousin.

Für eine Familienzusammenführung brauchte sie den Nachweis einer festen Anstellung – sie nahm einen Job in einem Bekleidungsgeschäft an. Mit ihrem Mann hatte sie einen zweijährigen Sohn. Es sei ursprünglich eine Liebesheirat zwischen Cousin und Cousine gewesen, auch wenn sich das Paar nur ein- bis zweimal im Jahr gesehen habe, schilderte die Nichte die Beziehung. Die zerbrach, während die Liebe zu dem Verheirateten wuchs.

„Bei uns in der Familie geht so was nicht“, brachte es die Nichte auf den Punkt. „Sie wusste, dass das Ärger gibt.“ Zweimal soll die junge Mutter von zu Hause geflohen sein. Sie kehrte zurück. Was genau geschah, ist auch nach dem ersten Prozesstag unklar. Von Scheidung sei in der Familie gesprochen worden. Doch so weit kam es nicht.

Am 16. Mai soll es zum Streit zwischen den Eheleuten gekommen sein. Der Mann war aus der Türkei nach Deutschland gereist, offensichtlich suchte er die Aussprache. Daraus wurde nichts: Er habe seine Frau mehrfach geohrfeigt und gewürgt, gestand der 29-Jährige bei der Polizei. Als Verwandte sich später Zutritt verschafften, sollen sie die tote Frau gefunden haben.

Hat er seine Ehefrau umgebracht? Kam der Mordauftrag sogar von seinem Schwiegervater , der gleichzeitig auch sein Onkel ist? Das glaubt die Staatsanwaltschaft, weswegen der 70-Jährige gestern auch auf der Anklagebank saß. Ein Mithäftling stützte diese These. Seiner Aussage nach habe ihm der Mann erzählt, vom Mord seines Schwiegersohnes an seiner Tochter gewusst zu haben. Schließlich sei er das Familienoberhaupt. Ohne sein Wissen geschehe gar nichts.