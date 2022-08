Das Amtsgericht Osnabrück muss abwägen, wer die Wahrheit sagt: Der Angeklagte oder seine Töchter. FOTO: dpa/Arne Dedert (Symbolbild) up-down up-down Prozess in Osnabrück Missbraucht durch den Vater? Das sagt eine Psychologin zur Aussage der Töchter Von Raphael Steffen | 24.08.2022, 05:15 Uhr

Einem Familienvater aus dem Südkreis wird in Osnabrück der Prozess gemacht, weil er seine Töchter missbraucht haben soll. Die Taten liegen Jahre zurück, direkte Zeugen gibt es nicht - also hängt viel an der Frage: Wie glaubwürdig sind die jungen Frauen?