FOTO: Andreas Wenk (Symbolfoto) Steuern hinterzogen Prozess gegen Osnabrücker Schummel-Gastronomen endet mit mehrjährigen Haftstrafen Von Robert Schäfer | 17.06.2022, 13:37 Uhr | Update vor 1 Std. | 5 Leserkommentare

Die Wirtschaftskammer am Landgericht Osnabrück hat zwei Gastronomen aus Osnabrück wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe zu Gefängnisstrafen verurteilt. Die Kammer nutzte die Urteilsbegründung auch für scharfe Kritik an die Adresse der Politik.