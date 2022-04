Wer ist die Ukrainerin, die sich allein den pro-russischen Demonstranten am vergangenen Sonntag in den Weg stellte? FOTO: Swaantje Hehmann Allein gegen 260 Diese Ukrainerin stellte sich der prorussischen Demo in Osnabrück in den Weg Von Markus Pöhlking | 18.04.2022, 13:30 Uhr

Mit russischen Flaggen und Liedern demonstrierten am vorvergangenen Sonntag in Osnabrück rund 260 Menschen „gegen Rassismus und Nationalismus“. Eine junge Ukrainerin machte am Rande auf das Leid aufmerksam, das Russland über ihre Heimat bringt. Wer ist sie?