Was würde passieren, wenn alle Menschen auf der Erde so leben würden wie wir in Deutschland? Dies ist eine der zentralen Fragen, der die Multivision „Fair Future – Der ökologische Fußabdruck“ auf den Grund geht. Der Verein Multivision ist europaweit aktiv und bietet eine ganze Palette an bildungsrelevanten Themen an. Diese werden den Schülern und Lehrern anhand anschaulicher Multimediapräsentationen näher gebracht und sollen zur Diskussion anregen.

Florian Lammers von der Oldenburgischen Landesbank, die das Bildungsprojekt im gesamten Weser-Ems-Gebiet fördert, fasst den Grundgedanken von „Fair Future“ zusammen: „Die Multivision ermöglicht es Jugendlichen, sich mit einer nachhaltigen Entwicklung auseinanderzusetzen und Stellung zu beziehen.“

Von zentraler Bedeutung für die Debatte um Ressourcen ist der in den USA entwickelte ökologische Fußabdruck. Hierbei handelt es sich um eine Größe, die Moderator Jonas Laß zufolge Ressourcennutzung messbar macht. Die gesamte bioproduktive Fläche der Welt wird auf alle Menschen aufgeteilt. Das schließt Flächen ein, die zur Produktion von Kleidung und Nahrung oder zur Bereitstellung von Energie, aber auch zum Beispiel zur Entsorgung von Müll oder zum Binden des durch die menschlichen Aktivitäten erzeugten Kohlendioxids benötigt werden. Gerecht wäre es demnach, wenn jeder Mensch über 1,4 Globalhektar dieser Fläche verfügen würde. „In der Realität kann davon aber nicht die Rede sein“, berichtet Laß, „schließlich hat schon in Europa jeder Mensch durchschnittlich 4,6 Globalhektar zur Verfügung, was in etwa der Fläche von sechs Fußballfeldern entspricht.“

Laß, der zuvor im Mineralölgeschäft gearbeitet und dabei, wie er selbst sagt, einen ganz anderen Blick auf die Thematik gewonnen hat, bereist seit gut einem Jahr Schulen mit „Fair Future“. Wichtig ist ihm, dass die Schüler nicht nur Handlungsmöglichkeiten für ein nachhaltiges Leben aufgezeigt bekommen, sondern dass sie auch selbst aktiv werden, die Dinge kritisch hinterfragen und eigene Ideen entwickeln.

So kam es auch im Gymnasium „In der Wüste“ zu einem regen Austausch, an dem sich nicht nur die Schüler der zehnten Klasse, sondern auch Jugendliche aus der Erich-Maria-Remarque-Realschule beteiligten. Insgesamt verfolgten beim Projekttag am Montag rund 500 Schüler die Präsentation, deren Herzstück ein 40-minütiger Film war, der den Umgang mit Ressourcen unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit näher beleuchtete. Daran anschließend wurden Fragen diskutiert, die sich an den vier Aspekten orientierten, die im Film thematisiert wurden: Konsum (Wo bewege ich mich im Überfluss? Wie viel Kleidung brauche ich?), Ernährung (Wie ressourcenaufwendig ernähre ich mich? Könnten alle Menschen so leben?), Wohnen (Wie ist mein Haus gedämmt? Welche Energiegewinnung habe ich dort?) und Mobilität (Welche Alternativen zum Auto gibt es? Kann man auch im Auto nachhaltiger unterwegs sein?).

Erfreulich dürfte aus Sicht der Veranstalter sein, dass der Projekttag zumindest schon mal eine Schülerin zum Umdenken bewegt hat. „Ich war richtig schockiert, als ich erfahren habe, dass ein Kilogramm Rindfleisch einen genauso großen ökologischen Fußabdruck hat wie 21 Kilogramm Getreide“, erzählt Mia Gillenkirch. Ihren Fleischkonsum will sie nun in Zukunft deutlich verringern und irgendwann vielleicht sogar ganz einstellen. Ihre Mitschülerin Jelena Bohne ist bereits Vegetarierin. Auch sie hat durch die Kampagne „Fair Future“ Neues erfahren, speziell im Hinblick auf die ungerechte Verteilung von Ressourcen. „Dass es Länder gibt, in denen Menschen neben vollen Feldern verhungern, ist einfach erschreckend“, zeigt sich die 15-Jährige bestürzt.