Kurze Wege, aber nicht sofort Justizzentrum Osnabrück soll als erstes Großprojekt am Neumarkt fertig sein Von Rainer Lahmann-Lammert | 17.08.2022, 18:40 Uhr

Ein Untersuchungsgefängnis im 5. Stock mit Panoramablick, das könnte der Schauplatz eines Krimis sein. In Osnabrück wird so etwas gerade gebaut – als Teil des neuen Justizzentrums. Das Erdgeschoss nimmt schon Formen an. Aber was hat es mit dem ausrangierten Gefangenenbus auf sich?