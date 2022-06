Sie arbeitet jetzt als Lagerkraft in der Einkaufsabteilung der Niels-Stensen-Kliniken. In der Zentrale an der Gesmolder Straße sind 20 Mitarbeiter beschäftigt, die von hier aus neben den sechs zum Klinik-Verbund zählenden Häusern noch rund 60 weitere Einrichtungen in der Region mit Medical-Produkten beliefern. Olaf Schmidt, Leiter der Abteilung Einkauf und Materialwirtschaft: „Die Warenzusammenstellung erfordert ein hohes Maß an Sorgfalt und Zuverlässigkeit, und dies bringt unsere neue Mitarbeiterin mit.“ Seit Mitte April ist die 40-Jährige bei den Niels-Stensen-Kliniken beschäftigt. Ihr zunächst auf ein Jahr befristetes Arbeitsverhältnis wird mehrere Monate von der Arbeitsagentur gefördert, die das Programm im Auftrag des Landes umsetzt. Die Dauer der Bezuschussung, die bis zu 100 Prozent des Arbeitsentgelts möglich ist, beträgt im Regelfall drei Monate.