Rund 20 Prozent der Frauen erleben Schätzungen zufolge die Geburt ihres Babys als belastend oder traumatisierend. FOTO: imago images/Shotshop Tipps von Profamilia Osnabrück „Man ist ein Stück weit ausgeliefert“ - Was bei einem Geburtstrauma helfen kann Von Cornelia Achenbach | 20.05.2022, 07:30 Uhr

Nach der Geburt ihrer Tochter war eine 27-jährige Osnabrückerin so traumatisiert, dass sie auch zwei Jahre später noch auf Medikamente, Schlafmittel und psychologische Begleitung angewiesen ist. Hilfe fand sie unter anderem bei Susanne Steinhübel, die seit 2003 als Psychologin und Psychotherapeutin in der Profamilia-Beratungsstelle in Osnabrück arbeitet.