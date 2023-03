Prizeotel (hier die Visualisierung einer möglichen Hotellobby) will künftig in Osnabrück ein Haus mit 170 Zimmern betreiben - unter einem Dach mit Stayery als Anbieter von Serviced Apartments. Foto: Radisson Hotel Group up-down up-down Neueröffnung von Hotel und Serviced Apartments Prizeotel und Stayery ab 2025 in Osnabrück: Wie die Zimmer aussehen sollen – und was sie kosten Von Sebastian Stricker | 22.03.2023, 14:21 Uhr | Update vor 29 Min.

Prizeotel will mit einem 170-Zimmer-Hotel der Zwei-Sterne-Kategorie in die Johannisstraße kommen, Stayery als Mitnutzer des geplanten Neubaus auf dem früheren Sinnleffers-Grundstück insgesamt 100 Serviced Apartments anbieten. Im Gespräch mit unserer Redaktion erläutern beide Unternehmen, warum sie fest an den Standort Osnabrück glauben – und was die Gäste erwarten dürfen.