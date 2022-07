Ein erfolgreiches Konzert gab das Prime Orchestra aus Kharkiv im Juni in Osnabrück. Es sammelte 10.000 Euro für ihre vom Krieg zerstörte Heimatstadt. FOTO: Thomas Osterfeld up-down up-down Mit Musik gegen den Krieg Starkes Friedenssignal: Orchester aus der Ukraine erspielt 10.000 Euro in Osnabrück Von Thomas Wübker | 19.07.2022, 20:35 Uhr

Insgesamt vier Konzerte gab das Prime Orchestra aus Kharkiv aus der Ukraine im Juni in Niedersachsen. Der Auftritt am 19. Juni in Osnabrück war nicht nur der mit den meisten Zuschauern, er brachte auch die größte Spendensumme zusammen.