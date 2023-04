Ungleiche Zwillingsbrüder: Julian Laybourne (links) als Adam und Manuel Karadeniz als Atticus im Emma-Theater. Foto: Uwe Lewandowski up-down up-down Premiere im Osnabrücker Theater „Der Junge mit dem längsten Schatten“ als Lehrstück über Jungs, die Teenager werden Von Matthias Liedtke | 04.04.2023, 10:10 Uhr

Wer beliebt sein will, muss cool sein: Ist das wirklich so? Das Junge Theater Oskar zeigt mit seiner Osnabrücker Inszenierung von Finegan Kruckemeyers „Der Junge mit dem längsten Schatten“ eindrucksvoll, was dieser Irrglaube mit verunsicherten jungen Menschen macht.