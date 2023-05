Einblicke in den Pflegeberuf vermittelte Ameos Stationsleiterin Anna Raude (links) im Gespräch mit Lehrerin Nadine Kretschmar. Foto: Foto: Rene Sutthoff up-down up-down Sie beraten Schüler bei der Berufswahl Praktikum in der Ameos-Klink: Lehrerinnen lernen Pflegealltag hautnah kennen Von noz.de | 18.05.2023, 08:00 Uhr

Wer junge Menschen für den Pflegeberuf begeistern will, muss neue Wege gehen. Das Kompetenzzentrum Gesundheitswirtschaft (GewiNet) hat zwei Lehrerinnen die Chance gegeben, in Praktika den Alltag in der Ameos-Klinik zu erleben – damit sie ihren Schülern aus eigenem Erleben über den Pflegeberuf berichten können.