Karina und Janne fahren sich mit den Fingern über die Augen und verziehen den Mund. Die pantomimische Darstellung der beiden Viertklässlerinnen ist so überzeugend, dass die anderen acht Mädchen aus den Klassen 4a und 4b das Gefühl „traurig“ schnell erraten. Andrea Bahmen heftet daraufhin das Bild eines unglücklichen Ziggy-Drachen an die Tafel und eröffnet das Gespräch. Warum könnte Ziggy traurig sein? Und wer kann helfen?

Die Fragen der pro-familia-Mitarbeiterin werden im Stuhlkreis von Lehrerin Jutta Falkenberg wiederholt und mit Gebärden verdeutlicht. Am Ende der halbstündigen Einheit ist die Tafel bedeckt mit fünf Ziggy-Bilder, die den kleinen orangefarbenen Drachen in lustiger, trauriger, liebevoller, abwehrender und wütender Stimmung zeigen.

Während des Projekttages drehte sich für die Dritt- und Viertklässler des Osnabrücker Landesbildungszentrums für Hörgeschädigte (LBZH) alles um „Ziggy zeigt Zähne“: Als Präventionsprojekt gegen sexuelle Gewalt vom pro-familia-Landesverband Niedersachsen mit Infoveranstaltungen für Lehrer und Eltern organisiert und in Kooperation mit Kinderschutzbund und Mädchenzentrum veranstaltet, setzten sich die Kinder an den fünf Stationen des Mitmachparcours spielerisch und altersgerecht mit Themen wie „Gefühle“, „gute und schlechte Geheimnisse“, „Körperwissen“ oder „Nein sagen“ auseinander. Unterstützt von Gebärden-Dolmetschern und angereichert mit vielen Bildern und einfachen Worten, gab es für die hörgeschädigten und gehörlosen Kinder keine Verständnisprobleme. Neben ihren Lehrerinnen und Lehrern wurden sie in den Stationen betreut und angeleitet von pädagogischen Fachkräften von pro familia und der Kooperationspartner.

Denn neben der Förderung von Selbstbewusstsein oder eigener Gefühls- und Körperwahrnehmung ging es bei dem Projekt auch darum zu wissen, das man bei Eltern, Lehrern oder Beratungsstellen Hilfe finden kann. So vermittelten die pro-familia-Mitarbeiter Annette Tibbe und Jonas Balko das Thema „gute und schlechte Geheimnisse“ mit einer Geschichte über das Mädchen Lale bzw.den Jungen Bob, die nach Zudringlichkeiten eines Onkels Trost und Hilfe bei der Mutter finden. Am Ende des Projekttages erhielt jedes Kind in einer Abschlussrunde als Geschenk die Broschüre „Ziggy weiß Bescheid“.