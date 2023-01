Am Briefzentrum Osnabrück haben die Beschäftigten der Post am Donnerstagabend und Freitag die Arbeit niedergelegt. Foto: NWM-TV up-down up-down Verdi verlangt mehr Geld Post-Streik: Noch längere Zeit Störungen bei Brief- und Paketzustellung im Raum Osnabrück Von Sandra Dorn | 20.01.2023, 15:39 Uhr

Knapp 300 Angestellte der Post haben seit Donnerstagabend in Osnabrück und im Umland die Arbeit niedergelegt - weit mehr als doppelt so viele, wie die Gewerkschaft Verdi erwartet hatte, sagte eine Gewerkschaftssekräterin in Osnabrück. Und mit diesem einen Streiktag ist es wohl nicht getan.