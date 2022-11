Es steht außer Frage, dass die Osnabrücker Christdemokratie ihr langjähriges politisches Zugpferd nicht ohne Danksagung ziehen lassen kann, wenn der Zeitpunkt gekommen ist. Fritz Brickwedde, inzwischen 74 Jahre alt, gab vor zwei Jahren den Parteivorsitz an Verena Kämmerling ab, am Montag vergangener Woche reichte er auch das Amt des CDU-Fraktionsvorsitzenden weiter. Marius Keite übernahm. Genau eine Woche später sollte im Ratssitzungssaal eine angemessene Abschiedsfeier für den Ex-Chef stattfinden.

430 Einladungen wurden verschickt

Und wer Fritz Brickwedde kennt, der weiß, dass er sich sehr gefreut hätte, wenn viele Freunde, Wegbegleiter, Verbündete aber auch Gegner aus vergangenen Tagen diesem Abschied beigewohnt hätten, bei dem seine unbestreitbaren Verdienste gewürdigt und sicher viele Anekdoten erzählt worden wären.

Aber bei der Einladung lief etwas schief - und nur, weil die CDU-Fraktionsgeschäftsstelle am Montag noch eifrig telefonierte, fanden sich etwa 40 Menschen im Rathaus ein und retteten die Veranstaltung. 430 Einladungen waren verschickt worden.

Der neue Fraktionsvorstand (von links): Rita Feldkamp, Eva-Maria Westermann, Marius Keite und Claudia Schiller. Rechts der langjährige Chef Fritz Brickwedde. Foto: André Havergo

Aber der Reihe nach. Am Tag nach der Wahl des neuen Fraktionsvorstandes machten die Mitarbeiter der Fraktionsgeschäftsstelle die schriftlichen Einladungen fertig und gaben sie an die Poststelle des Rathauses weiter. Eher war es nicht möglich, denn die Wahl des neuen Vorstandes musste abgewartet werden.

Panne oder übertriebene Sparsamkeit?

Wie wir heute wissen, ging die Post noch am selben Tag (Mittwoch, 9. November) raus, erreichte einen großen Teil der 430 Adressaten aber erst knapp eine Woche später am Dienstag, 15. November. Die Deutsche Post geriet daraufhin in Verdacht, ihren Job nicht ordentlich gemacht zu haben.

Wir haben uns bei der Post erkundigt und sind schlauer geworden: „Bei den Sendungen wurde das Produkt Dialogpost/Werbesendung für 0,32 Euro ausgewählt“, erklärt ein Konzernsprecher aus Hamburg. Diese Sendungen werden demnach von der Deutschen Post in der Regel innerhalb von vier Werktagen nach dem Einlieferungstag zugestellt, und zwar dienstags bis samstags. Aber: „Dabei handelt es sich um ein Qualitätsziel und nicht um eine Laufzeitzusage“, so der Post-Sprecher weiter.

Wer auch immer den Versand der Brickwedde-Einladungen in Auftrag gegeben hat, hätte aufgrund der Eilbedürftigkeit den Standardbrief wählen müssen. Der kostet mit 0,85 Euro deutlich mehr, ist laut Versprechen der Post in der Regel aber am nächsten Werktag beim Empfänger. 430 Dialogbriefe á 0,32 Cent, das machte 137,60 Euro. Der Versand als Standardbriefe wäre mit 365,50 Euro fast dreimal so teuer geworden. Blöde Panne oder übertriebene Sparsamkeit?

Der Schmerz sitzt tief

Die Feier im Ratssitzungssaal soll trotz des überschaubaren Rahmens schön und angemessen gewesen sein. Oberbürgermeisterin Katharina Pötter (CDU), Volker Bajus (Bündnis 90/Die Grünen) und Marius Keite ergriffen das Wort für den Mann, der so lange wie keiner vor ihm die CDU-Fraktion geführt hatte. Das letzte Wort dürfte damit noch nicht gesprochen sein, denn Brickwedde bleibt Mitglied des Rates und wichtiger Gremien. Ein vollständiger Abschied war das am Montag also noch nicht.

Trotzdem: Fritz Brickwedde verbarg seine Enttäuschung nicht und ließ durchblicken, dass er sich ein wenig „wie eine Witwe allein am Grab“ gefühlt habe.