„Was funktioniert, darf nicht geschlossen werden“, sagten die Lissabonner Parlamentarier Paolo Pisco von der Sozialistischen und Joao Oliveira von der Kommunistischen Partei Portugals. Sie waren nach Osnabrück gekommen, um ihre Landsleute beim Kampf gegen die Schließung des Vizekonsulats zu unterstützen.

Die Protestgruppe „Não Desiste“ teilte am Freitag mit, der Außenminister Paulo Portas sei ersichtlich falsch informiert worden. „In seiner Entscheidung ist er davon ausgegangen, dass Osnabrück defizitär ist. Das ist aber nicht der Fall“, heißt es in der Mitteilung. Durch die Gebühreneinnahmen mache dieses Konsulat sogar ein Plus. Zudem seien die Mietkosten wesentlich niedriger als in Metropolen, so die Protestgruppe weiter.

Der Sprecher der Gruppe, Manuel Augusto da Silva aus Rheine, vermutet hinter der mutmaßlichen Falschinformation den Staatssekretär für die portugiesischen Gemeinschaften im Ausland, José Cesário. Er habe schon 2003 die Schließung des damaligen Generalkonsulats angestrebt. Damals konnte nach massiven Protesten die Aufgabe des Konsulats verhindert werden. Es wurde zu einem Vizekonsulat herabgestuft, das dadurch auch kostengünstiger arbeiten konnte.

Das Vizekonsulat in Osnabrück betreut 23000 Portugiesen in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. „Die Schließung bedeutet für viele Menschen sehr weite Anfahrtswege“, sagt Jorge Marques. Für Behördengänge müssten seine Landsleute dann bis nach Düsseldorf reisen. Doch es sind nicht nur die weiten Wege, die die Portugiesen stören. „Wir fühlen uns von unserer Regierung im Stich gelassen“, führt Marques weiter aus. Er habe gehört, dass einige seiner Landsleute aus Protest die deutsche Staatsangehörigkeit annehmen wollten. „Wir wollen aber, dass unsere Kinder und Enkelkinder die portugiesische Nationalität behalten“, sagt der 63-jährige Francisco Sendas. Viele seiner Landsleute sind optimistisch, dass das Vizekonsulat erhalten und ihr Protest nicht vergeblich sein wird, sagt die 20-jährige Sara Alves: „Wir Portugiesen sind ein starkes Volk.“