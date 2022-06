FOTO: Archiv up-down up-down Fotos: NWM-TV Porsche ausgebrannt Autobrand in Tiefgarage: Noch ein Einsatz für die Berufsfeuerwehr Osnabrück 05.02.2012, 16:57 Uhr

Die Einsätze für die Berufsfeuerwehr in Osnabrück reißen nicht ab. Um 15.25 Uhr wurden sie erneut in die Weststadt gerufen. Nachbarn hatten Rauch aufsteigen sehen. In der Tiefgarage eines Einfamilienhauses war Holz und ein Porsche in Brand geraten.