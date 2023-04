Von Neuseeland zum Osnabrücker Popsalon: Jonathan Bree Foto: Ysabella Smith up-down up-down Heute geht es los Diese Bands sollte man sich beim Popsalon in Osnabrück nicht entgehen lassen Von Tom Bullmann | 09.04.2023, 18:13 Uhr | Update vor 2 Std.

HipHop, Elektro-Pop, Indierock, Singer-Songwriter-Musik und wilde Stilmixturen präsentiert der Popsalon einmal mehr in diesem Jahr. 33 Bands treten diesmal in fünf Lokationen auf und es gibt wieder einige Entdeckungen zu machen. Am heutigen Donnerstag geht es los.