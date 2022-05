Phoebe Rohn vor ihrem Laden "Antiques & Interiors" in der Lotter Straße 115. FOTO: Liudmila Jeremies Designmöbel und mehr Pop-Up Store „Antiques & Interiors" öffnet an der Lotter Straße in Osnabrück Von Corinna Berghahn | 07.10.2020, 11:00 Uhr

In der Lotter Straße in Osnabrück tut sich wieder etwas: Bis Ende dieses Jahres werden in der Hausnummer 115 im "Antiques & Interiors" Antiquitäten und Mid-Century Designmöbel verkauft.