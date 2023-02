Im Pop-Up-Quartier am Neumarkt Osnabrück wird die Reihe „Zuhause im Zentrum“ mit einem Blick auf das Hansaviertel in Berlin am Dienstag fortgeführt. Foto: Filmstill: Tom Bullmann up-down up-down Dokumentarfilm im Pop-up-Quartier Wohnen in der Stadt von morgen – wie ist das? Ein Rückblick nach Berlin ins Jahr 1957 Von Tom Bullmann | 27.02.2023, 14:00 Uhr

Im Rahmen der Osnabrücker Veranstaltungsreihe „Zuhause im Zentrum“ wird das Pop-up-Quartier am Neumarkt 3 wieder zu Kino: Am Dienstag wird der Dokumentarfilm „Leben in der Stadt von morgen – das Hansaviertel in Berlin“ gezeigt.