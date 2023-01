1933 brachte General Motors den Pontiac Economy Eight Serie 601 ein Oberklasse-Fahrzeug auf den Markt. Foto: Oldtimer IG Osnabrück up-down up-down Pontiac, NSU, Victoria Osna-Oldies: Oldtimer IG Osnabrück zeigt am 4. und 5. März die 30er Jahre Von noz.de | 28.01.2023, 12:40 Uhr

Oldtimerfans können sich den Termin schon vormerken: am Samstag und Sonntag, 4. und 5. März 2023, findet in der Halle Gartlage in Osnabrück die 9. Auflage der Oldtimermesse Osna-Oldies statt.