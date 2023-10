Pommes-Manufaktur in der Redlingerstraße in Osnabrück zieht um

Die „Bio Pommes-Manufaktur“ wurde im Herbst 2019 in der Redlingerstraße in Osnabrück eröffnet. Sie ist bei der Kundschaft vor allem wegen den Pommes Frites beliebt, die aus Bio-Kartoffeln frisch zubereitet werden. Außerdem wird das breite Angebot an Saucen – oder wie man heute sagt „Toppings“ – geschätzt. Die Frage „Mayo oder Ketchup“ wird dort vermutlich sehr selten gestellt.

Als im März dieses Jahres bekannt wurde, dass die Pommes-Manufaktur spätestens im Mai 2024 ausziehen muss, war die Kundschaft enttäuscht und verunsichert. Inhaber Mark Stadtlander berichtet, dass er aufgrund eines Artikels in der Neuen OZ einige Angebote erhalten habe. Nun ist klar, dass er im Frühjahr 2024 in neue Räume am Domhof 7, gegenüber dem Theater, einziehen wird.

Mehr Toppings, mehr Raum

Der Umzug bringt einige Veränderungen mit sich. So werde das kulinarische Angebot um mehrere Toppings erweitert, sagt Stadtlander. Vergrößert wird auch der Raum der Pommes-Manufaktur – von jetzt 24 auf zukünftig 80 Quadratmeter. Das gibt Platz für Sitzplätze im Innen-, aber auch im Außenbereich, wie er sagt.

Verlängert werden am neuen Standort die Öffnungszeiten. Klar ist, dass die Pommes-Manufaktur montags wieder aufgemacht wird; unklar ist dagegen noch, zu welchen Uhrzeiten sie öffnet. Um die verlängerten Öffnungszeiten bewältigen zu können, werde neues Personal eingestellt, so Stadtlander.