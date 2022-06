Die Rootbirds lockten schon am frühen Nachmittag Zuschauer und die Tänzer von Osnahop auf den Ledenhof. FOTO: Tom Bullmann Musik in entspannter Atmosphäre Polychrom Festival beschert den Osnabrückern viel Jazz Von Tom Bullmann | 07.06.2022, 14:00 Uhr

Es wurde getanzt, gelauscht, gefeiert: Acht Bands präsentierte das Polychrom Festival an zwei Standorten. Das Publikum zog von der Bühne am Ledenhof zu der an der Katharinenkirche und zurück, um ein abwechslungsreiches Jazz-Angebot zu genießen.