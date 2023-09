Familie durchlebt Horrorszenario Erleichterung nach Polizeieinsatz in Osnabrück: „Ich hatte so Angst um meine Töchter“ Von Marlen Busse | 29.09.2023, 05:00 Uhr Glückliche Familienzusammenführung: Lange musste Roujen Suliman wegen des Polizeieinsatzes am Schulzentrum Sonnenhügel in Osnabrück um ihre Töchter Chaza und Allma bangen. Foto: Marlen Busse up-down up-down

Ein großer Polizeieinsatz am Schulzentrum Sonnenhügel in Osnabrück hat Schüler und Eltern am Donnerstagvormittag in Aufruhr versetzt. Die Polizei riegelte das Gelände ab. Schüler drinnen, Eltern draußen. Via Whatsapp hielt die Familie von Roujen Suliman Kontakt. Der Schock bei den Betroffenen sitzt tief.