Demnach überholte der 25-jährige Fahrer eines schwarzen BMW gegen 19.30 Uhr ein silbernes Fahrzeug. Beim Überholvorgang kam er an den linken Fahrbahnrand. Als der Fahrer versuchte gegenzulenken, geriet das Fahrzeug ins Schleudern und prallte gegen einen Straßenbaum. Anschließend schleuderte das Fahrzeug in den Straßengraben.

Der Unfall ereignete sich in Höhe der Einfahrt zum Hundeplatz. Der junge Autofahrer befreite sich selbstständig aus seinem Fahrzeug und wurde sofort von Mitgliedern des Hundevereins betreut. Glücklicherweise erlitt er nur leichte Verletzungen, die ambulant in einem Osnabrücker Krankenhaus behandelt wurden. Am Wagen entstand Totalschaden.

Zeugenaussagen und die Auswertung der Spuren hätten ergeben, dass der Fahrer zu schnell gefahren war, heißt es in der Mitteilung. Die Polizei sucht weitere Zeugen des Unfalls, insbesondere die Fahrerin des überholten silbernen oder eventuell auch weißen Autos. Hinweise werden unter der Tel. 0541/3272315 entgegen genommen.