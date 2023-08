Die beiden Motorradfahrer fuhren zunächst auf den Streifenwagen zu, drehten dann aber ab und flohen vor den Beamten, teilt die Polizei mit. Ein Motorrad raste dabei vom Baumarkt geradeaus über die Ampelkreuzung an der Anschlussstelle Osnabrück-Fledder auf die A33. Der andere Motorradfahrer bog mit seiner Suzuki an der Ampel nach links auf die Hannoversche Straße ab und lieferte sich in Richtung stadtauswärts eine Verfolgungsjagd mit der Polizei.

Rote Ampel überfahren

Trotz der Anhaltesignale ließ sich der Fahrer der Suzuki nicht stoppen. Dieser überfuhr bei seiner Flucht die rote Ampel an der Hannoverschen Straße in Höhe der Autobahnanschlussstelle Osnabrück-Fledder und raste mit mehr als 100 km/h in Richtung Meller Landstraße davon. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit des flüchtigen Motorradfahrers und der daraus resultierenden Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer brachen die Polizisten die Verfolgungsfahrt ab.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Zeugen, die die Verfolgungsfahrt beobachtet haben oder Hinweise zu den beiden gesuchten Fahrzeugführern oder deren Motorräder geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Osnabrück unter der Telefonnummer 0541/327-2115 zu melden. Das gilt ebenfalls für Verkehrsteilnehmer, die die Motorradfahrer während ihrer Flucht gefährdet oder genötigt haben.