„Tag des Notrufs" auf Twitter Live aus der Leitstelle: Diese Einsätze laufen in der Region Osnabrück und im Emsland Von Christopher Bredow | 01.10.2022, 18:43 Uhr

Mit welchen Notrufen und Einsätzen muss sich die Polizei in der Region Osnabrück und im Emsland beschäftigen? Antworten auf diese Frage gibt die Polizei am „Tag des Notrufs“ mit einer Live-Begleitung aus der Leitstelle. Hier gibt es eine Auswahl an Notrufen.