Die Polizei Osnabrück sucht Zeugen des Unfalls auf der Süntelstraße in Osnabrück, bei dem ein Rollerfahrer schwer verletzt wurde. Gegen 21.25 Uhr am Sonntagabend begegneten sich der Roller und ein Alfa Romeo, der in Richtung Lerchenstraße unterwegs war. Obwohl sich die Fahrzeuge nicht berührten, stürzte der Rollerfahrer und verletzte sich schwer.