Die Polizei sucht einen 30-jährigen Mann auf einem blauen E-Mountain-Bike in Osnabrück Radfahrerin ausgebremst Polizei sucht flüchtigen Radfahrer in Osnabrück Von Anke Schneider | 01.06.2023, 13:33 Uhr

In der Ertmannstraße in Osnabrück hat ein Radfahrer am vergangenen Freitagmorgen, 26. Mai, laut Polizei einen Unfall verursacht. Statt sich um das Opfer zu kümmern, suchte er das Weite.