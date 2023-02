Senioren in Osnabrück wurden am Wochenende Opfer von falschen Polizisten. Foto: dpa/Sebastian Gollnow up-down up-down In Voxtrup und Hellern Betrugswelle in Osnabrück: Falscher Polizist zockt erneut Senioren ab Von Wibke Niemeyer | 26.02.2023, 15:40 Uhr

Achtung, falsche Polizisten: In Osnabrück häufen sich die Fälle, in denen vorwiegend ältere Menschen Opfer von Trickbetrügern werden, die sich als Polizisten ausgeben. So gab es an diesem Wochenende erneut zwei Fälle.