Schon mit wenig Aufwand kann man einem Einbruch entgegenwirken. Symbolfoto: Philipp von Ditfurth/dpa up-down up-down „Sommerzeit ist Einbruchszeit“ Polizei Osnabrück gibt Tipps: So schützen Sie sich vor Einbrechern Von Henrike Laing | 29.06.2023, 18:05 Uhr

In Kürze beginnen die Sommerferien und so machen sich auch viele Osnabrücker Familien bald auf den Weg in den Urlaub. Die Polizei warnt vor Einbrüchen und gibt Tipps.