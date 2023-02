Die Bundespolizei konnte am Osnabrücker Bahnhof einen Mann verhaften, der von der Justiz gesucht wurde. Symbolfoto: Stefan Sauer/dpa up-down up-down Per Haftbefehl gesucht Polizei nimmt 56-Jährigen am Hauptbahnhof Osnabrück fest Von Wibke Niemeyer | 20.02.2023, 10:42 Uhr

Die Bundespolizei hat am Samstag am Hauptbahnhof Osnabrück einen Mann festgenommen. Der 56-Jährige war per Haftbefehl gesucht worden. Er muss wohl für drei Monate ins Gefängnis.