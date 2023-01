Die Bundespolizei konnte am Osnabrücker Bahnhof einen Mann verhaften, der von der Justiz gesucht wurde. Symbolfoto: Bundespolizei up-down up-down Einsatz am Hauptbahnhof Polizei nimmt von Justiz gesuchten Mann in Osnabrück fest Von Anke Schneider | 24.01.2023, 13:31 Uhr

Der Bundespolizei ist am Montagabend am Hauptbahnhof Osnabrück ein Mann ins Netz gegangen, der per Haftbefehl gesucht wurde. Er hat beim Gericht noch eine Rechnung offen.