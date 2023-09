Am vergangenen Donnerstag gelang der Polizei der Durchbruch, als eine der zuständigen Polizistinnen den Täter zufällig nach ihrem Dienst auf frischer Tat beobachtete, teilt die Osnabrücker Polizei mit. Die Beamtin sei gegen 13.40 Uhr privat mit ihrem Fahrrad an der besagten Filiale in der Georgstraße in Osnabrück vorbeigefahren und habe den bereits mehrfach gefilmten Täter erkannt.

In der Nähe der Bank festgenommen

Der Mann hatte demnach an einem der Automaten eine Überweisung mit einer nachgemachten Karte durchgeführt, als die Polizei zuschlug. In der Nähe der Bank konnte der Täter schließlich von hinzugerufenen Kollegen festgenommen werden.

Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen 36-jährigen Mann aus Bohmte. Bei der Durchsuchung seines Autos in der Nähe der Bank fand die Polizei etwa 20 sogenannte White Plastics (Karten mit Magnetstreifen) sowie zwei Skimmingmodule. In der Wohnung des mutmaßlichen Täters fanden die Beamten zudem ein weiteres Modul, mehrere vorbereitete Kameramodule mit der Aufschrift der Bank sowie eine vierstellige Summe Bargeld.

Alle Gegenstände wurden von den Ermittlern beschlagnahmt. Der Beschuldigte wurde nach der Festnahme einem Haftrichter vorgeführt, der ihn in Untersuchungshaft schickte. Der Ermittlungen zu weiteren Taten des 36-Jährigen dauern derzeit an.