52-jähriges Opfer verletzt Polizei nimmt 41-jährigen Handtaschenräuber in Osnabrück fest Von Jean-Charles Fays | 30.05.2022, 19:30 Uhr

Ein Handtaschenräuber ist am Sonntagabend in Osnabrück festgenommen worden, wie die Polizei am Montagabend mitteilte. Der 41-jährige Mann hatte eine 52-jährige Georgsmarienhütterin bei der Tat verletzt.