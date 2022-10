Kontaktbeamtin Hannelore Bischof ist am Donnerstagmorgen an der Grundschule am Schölerberg und will für Sicherheit sorgen. Foto: Michael Gründel up-down up-down Kinderschutzzone vor Schulgebäude Polizei Osnabrück kontrolliert Elterntaxis an Grundschule Schölerberg Von Jörg Sanders | 13.10.2022, 15:04 Uhr

Jeden Morgen dasselbe Bild vor vielen Schulen in Osnabrück: Elterntaxis sorgen für Chaos und stellen mitunter eine Gefahr für Kinder dar, etwa in Eversburg. Unsere Redaktion hat die Polizei am Donnerstagmorgen an der Grundschule Schölerberg begleitet. Dort lief alles gesittet ab – und das lag womöglich auch an Hannelore Bischof.