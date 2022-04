In den Morgenstunden vollstreckte die Bundespolizei in Hamburg-Bramfeld den von der Staatsanwaltschaft Osnabrück beantragten Haftbefehl des Amtsgerichtes Osnabrück gegen einen Mann, der im dringenden Verdacht des schweren Diebstahls steht. Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, im gewerbsmäßigen Stil Navigationsgeräte, Lenkräder und Airbags aus Neufahrzeugen, die zur Auslieferung auf der Schiene transportiert wurden, gestohlen zu haben. Die Taten, die dem Beschuldigten zur Last gelegt werden, haben sich am Osnabrücker Bahnhof ereignet. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen können dem Beschuldigten 27 Einzelfälle nachgewiesen werden, die zu einem Schaden von rund 80000 Euro geführt haben „Die Serie konnten wir ihm größtenteils über DNA-Spuren nachweisen“, sagte Oberstaatsanwalt Alexander Retemeyer auf Anfrage. Er berichtete, dass seit einigen Jahren immer wieder „Banden über Autos auf Güterwaggons an Bahnhöfen herfallen und Navis, Lenkräder sowie AIrbags klauen. Der 34-Jährige ist bereits wegen einschlägiger Delikte polizeilich bekannt. So hat ihn die Polizei bereits im Jahr 2008 auf frischer Tat gestellt und des Diebstahls überführt. „Das Verfahren dazu läuft noch, weil er gegen das Urteil Rechtsmittel einlegte“, sagte die Sprecherin der Bundespolizei Sandra Perlebach. Vor drei Jahren wurden drei Männer, die gebürtig aus derselben Stadt wie der aktuelle Täter stammen, wegen desselben Deliktes vom Landgericht Osnabrück zu Bewährungsstrafen verurteilt. Einer der drei Täter war zum damaligen Zeitpunkt 31 Jahre alt und entwendete im Sommer 2010 Navigationsgeräte, Lenkräder und Airbags aus fabrikneuen Autos auf Güterzügen im Rangierbahnhof. Die Fahnder hatten die Täter damals aus einem Hubschrauber mit Wärmebildkameras beobachtet und auf frischer Tat ertappt. „Trotz dieser verblüffenden Ähnlichkeit handelt es sich bei dem aktuellen Tatverdächtigen nicht um den Täter von damals“, kommentierte Perlebach. Der 34-jährige Tatverdächtige aus dem aktuellen Fall wohnte in Hamburg-Bramfeld. Dort vollstreckte die Bundespolizei am Mittwochmorgen den Haftbefehl und durchsuchte seine Wohnung. Weitere Beweismittel konnten die Beamten aber offenbar nicht finden. Zurzeit befindet sich der Mann noch in einem Hamburger Gefängis, wird nach Angaben der Bundespolizei aber in den kommenden Tagen in ein Osnabrücker Gefängnis überführt.