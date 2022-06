Polizeihauptkommissar Christoph Becker FOTO: Polizeipräsidium Münster up-down up-down Polizei-Info an der A 31 Viel Verkehr: Ferienstart in NRW 18.07.2013, 19:56 Uhr

pm Osnabrück. Am kommenden Wochenende ist Ferienbeginn in NRW. Die Polizei geht deshalb von einem hohen Verkehrsaufkommen durch die Reisewelle Richtung Norden aus. Auch Staus an den Süd-Nord-Routen auf der A1 und der A31 dürften die Folge sein. Eine Geduldsprobe für all jene, die in der Blechlawine feststecken.