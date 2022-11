Am Montagabend, 21. November, kam es in Osnabrück zu einem Einsatz gegen Drogendealer. Foto: Alexander Kruggel up-down up-down MEK-Einsatz am Montagabend Osnabrücker Polizei gelingt Schlag gegen Drogenkriminalität Von Anke Schneider | 22.11.2022, 08:49 Uhr

Am Montagabend kam es in Osnabrück zu einem Einsatz gegen Drogendealer. Beteiligt war das Mobile Einsatzkommando der Polizei, das etwa gegen 18 Uhr in die Straße „Kurzer Gang“ ausrückte.