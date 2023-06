Einsatzkräfte der Polizei durchsuchten allein im Gebiet der Direktion Osnabrück 53 Wohnungen. Symbolfoto: dpa/David Inderlied up-down up-down Bundesweiter Aktionstag Polizei durchsucht Wohnungen in Osnabrück und Nordhorn nach Kinderpornos Von Anke Schneider | 15.06.2023, 15:29 Uhr

Im Rahmen einer norddeutschen Allianz zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt an Kindern fanden am Mittwoch zahlreiche Durchsuchungsmaßnahmen in sieben Bundesländern statt. Auch die Polizeidirektion Osnabrück beteiligte sich an der groß angelegten Aktion.