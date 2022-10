39 Millionen Euro mehr als geplant. Das Jahr 2022 läuft finanziell gut für Osnabrück. Kopieren und vervielfältigen - das wäre schön... Foto: Wilfried Hinrichs up-down up-down 16 Millionen Euro Überschuss in 2022 Plötzlich Geld im Überfluss: Sind Osnabrücks Finanzen einfach unberechenbar? Von Wilfried Hinrichs | 26.10.2022, 06:30 Uhr

Gerade erst sind im Osnabrücker Rathaus Sparlisten aufgestellt worden, da platzt die Nachricht herein: In diesem Jahr quillt die Kasse förmlich über. Unterm Strich wird ein satter Überschuss stehen. Muss also gar nicht gespart werden? Versuchen wir, Ordnung in die Zahlen zu bringen.