„Endlich wieder - ohne Masken, ohne Migranten“: In der ganzen Stadt hängen an Litfaßsäulen Plakate, die das Alando Palais kritisieren. FOTO: Benjamin Beutler Polizei eingeschaltet Unbekannte hängen Plakate gegen das Alando Palais in Osnabrück auf Von Cornelia Achenbach | 09.05.2022, 11:10 Uhr | Update vor 53 Min. | 8 Leserkommentare

In der Nacht zu Montag sind in ganz Osnabrück Plakate aufgehängt worden, die auf den ersten Blick so wirken, als würden sie für das Alando Palais werben: Logo, Schriftzug - alles wirkt sehr professionell. Auf einen zweiten Blick wird jedoch klar, dass es sich bei den Plakaten um eine Aktion handelt, die gegen die Diskothek gerichtet ist.