3500 Menschen sollen demnächst im Lokviertel leben. Ob auch Hochhäuser mit 10 oder sogar 23 Geschossen gebaut werden, ist noch nicht entschieden. FOTO: Venus Architektur Das modernste Quartier der Stadt Pläne für Osnabrücker Lokviertel: autofrei und klimaneutral Von Rainer Lahmann-Lammert | 17.06.2022, 05:44 Uhr | Update vor 1 Std. | 1 Leserkommentar

Ein Stadtteil halb so groß wie der Vatikanstaat, autofrei, klimaneutral und in jeder Hinsicht bunt gemischt: So stellen sich die Planer das Lokviertel vor. Osnabrücks modernstes Quartier baut auf Digitalität und Künstliche Intelligenz.