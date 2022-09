Symbolfoto: Andreas Wenk Sieben Jahre oder zweieinhalb? Wie ist die Bluttat in Osnabrücker Shisha-Bar zu bestrafen? Von Robert Schäfer | 13.09.2022, 15:45 Uhr

Wie ist der junge Mann zu bestrafen, der im Februar in einer Shisha-Bar in Osnabrück einen 35-jährigen Mann niedergestochen hat? Die Plädoyers vor dem Landgericht Osnabrück zeigten nun, dass Staatsanwaltschaft, Nebenklage und Verteidigung in dieser Frage sehr unterschiedliche Vorstellungen haben.