Mit einer Photovoltaikanlage will Henning Feldkamp unabhängig von Wladimir Putins Öllieferungen werden. FOTO: Andre Havergo Geld sparen mit Solaranlage Strompreis explodiert: Diese Konsequenzen zieht Henning Feldkamp aus Lotte Von Jean-Charles Fays | 25.03.2022, 05:15 Uhr | 12 Leserkommentare

Der Krieg in der Ukraine lässt auch die Strompreise in die Höhe schießen. „Je unabhängiger ich mit dem Haus bin, desto unabhängiger bin ich auch von steigenden Energiepreisen“, sagt Henning Feldkamp aus Lotte und erklärt unserer Redaktion, wie er mit Solarstrom künftig Geld sparen will.