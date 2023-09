Nachfolger von Andreas Busemann 38 Jahre alt, männlich... – Zoo Osnabrück stellt neuen Geschäftsführer vor Von Sebastian Stricker | 22.09.2023, 12:00 Uhr Wer wird Nachfolger von Andreas Busemann als Geschäftsführer im Zoo Osnabrück? Die Antwort hat der Zoo am Freitag gegeben. Foto: Jörn Martens (1), Colourbox.de (1) up-down up-down

Es ist eine der spannendsten Personalien des Jahres in Osnabrück: Wer wird Nachfolger des vorzeitig scheidenden Zoo-Geschäftsführers Andreas Busemann? Am heutigen Freitag ist das seit Wochen vom Aufsichtsrat gehütete Geheimnis gelüftet worden. Zur Stunde stellt sich der Neue am Schölerberg vor.