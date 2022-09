Zwei Pferde sind mit einer Kutsche durchgegangen und an der L94 in Dissen in einen Graben gestürzt. Foto: Michael Gründel up-down up-down Kutscher fallen vom Kutschbock Pferde gehen in Dissen-Nolle mit Kutsche durch und stürzen in Graben Von Jean-Charles Fays | 10.09.2022, 15:37 Uhr

Zwei Pferde sind am Samstagmittag mit einer Kutsche durchgegangen und haben die viel befahrene Rechenbergstraße (L94) in Dissen-Nolle gequert, bevor sie mitsamt der Kutsche in einen Graben gestürzt sind. Andere Verkehrsteilnehmer kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden, wie die Polizei am Samstag mitteilte.