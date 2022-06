So definiert sich also das Revival eines Unterhaltungsformats, das vor hundert Jahren unter dem Namen Burlesque für Furore sorgte. Dabei handelte es sich um eine Art Vorläufer des Striptease: Eingebettet in eine Mischung aus Musik, Parodie, Pantomime und anderen komödiantischen Einlagen, zogen sich Frauen aus, ohne allerdings völlig nackt dazustehen. Vielmehr bestand die Kunst darin, Erotik zu erzeugen, ohne die letzte Hülle fallen zu lassen. Die immer populärer werdenden, alles zeigenden Striptease-Shows in den Goldenen Dreißigern ließen die Burlesque schließlich sterben.