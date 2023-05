Prominenter Gast: Komponist Peteris Vasks kommt zu „Classic con bio“ nach Osnabrück Foto: Schott Promotion/Christopher Peter up-down up-down Osnabrücker Festival Classic con brio Für Freiheit und Frieden mit dem lettischen Komponisten Peteris Vasks Von Christine Adam | 06.05.2023, 07:00 Uhr

Mit keinem Geringeren als Peteris Vasks als Composer in residence feiert das internationale Kammermusikfestival „Classic con brio“ (9.-17. Juni) in diesem Jahr 375 Jahre Westfälischen Frieden in Stadt und Land Osnabrück. Der prominente und sehr spirituelle lettische Komponist hat im letzten Jahr den Opus Klassik als Komponist des Jahres und den Preis der Europäischen Kirchenmusik erhalten, auch dafür, dass er sich mit seiner Musik für die Freiheitsbewegung der baltischen Staaten eingesetzt hat.